Primeiros computadores Mac com terceira geração do processador Apple Silicon podem chegar em outubro

A Apple lançou em junho o seu mais recente e poderoso processador M2 Ultra, equipado no Mac Studio. Este é descrito como três vezes mais rápido que o equivalente M1 Ultra e seis vezes mais poderoso que o iMac com o processador da Intel. Mas a fabricante já está a trabalhar na próxima geração dos processadores Apple Silicon, o M3, que estará em teste em alguns computadores que poderão fazer estreia em outubro.

A informação é avançada por Mark Gurman, analista da Bloomberg, especialista em assuntos da Apple, na sua mais recente edição da newsletter Power On. A Apple estará a testar vários computadores Mac com o chip M3, incluindo novos iMacs, assim como modelos de gama de entrada e de topo MacBook Pro. Nessa lista estará também aquele que poderá ser a próxima geração do Mac mini.

Nas especificações que o analista teve acesso encontra-se um CPU com oito núcleos (quatro de eficiência e quatro de performance), 10 núcleos de processamento gráfico e 24 GB de memória. A máquina em questão tem o sistema operativo macOS Sonoma 14.1, referido como a primeira versão do próximo lançamento de software para o Mac.

Este será o sexto Mac na lista de computadores em teste com o novo processador M3. Anteriormente, Mark Gurman já tinha listado o MacBook Air de 13 e 15 polegadas, o MacBook Pro de 13 polegadas, o iMac, assim como o MacBook Pro de 14 e 16 polegadas com as variações do processador M3 Pro e M3 Max. Junta-se agora um possível Mac mini com o chip M3.

É também referido que o número de núcleos da versão de entrada do M3 é semelhante ao M2 (8 núcleos de CPU e 10 de gráficos), mas a versão M3 Pro é mais poderoso que a contraparte anterior, com 12 núcleos de CPU e 18 núcleos de gráficos. Nas estimativas do especialista, o modelo de topo M3 Max poderá registar 14 núcleos de CPU e 40 núcleos para gráficos.