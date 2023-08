Níger: Junta militar fecha espaço aéreo após ultimato

A junta militar que depôs o governo do presidente Mohamed Bazoum, no Níger, anunciou neste domingo (06/08) o fechamento do espaço aéreo do país, alegando “ameaça de intervenção” por parte de nações vizinhas.

O movimento ocorreu após o fim do prazo dado pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) para restaurar o governo Bazoum. O pedido era para que os militares golpistas libertassem e reintegrassem o presidente deposto. Caso contrário, os países-membros da CEDEAO poderiam iniciar ações militares no Níger.

Em um comunicado, a junta argumentou que a medida se aplica a “todas aeronaves” até “segunda ordem”. Qualquer tentativa de violar o espaço aéreo resultará em uma “reação enérgica e imediata”, enfatizou um representante do chamado Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria, na televisão estatal.

“As forças armadas do Níger e todas as nossas forças de defesa e segurança estão prontas para defender a integridade do nosso território com o apoio inabalável do nosso povo”, afirmou. Ele também disse que “qualquer Estado envolvido será considerado co-beligerante”.