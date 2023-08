EUA, Rússia e Espanha lideram lista de países com mais violações de dados no 2º trimestre do ano

Os Estados Unidos, a Rússia e a Espanha foram os países que registaram mais casos de violações de dados (data breaches, em inglês) durante o segundo trimestre de 2023, revela um novo relatório publicado pela Surfshark.

Os especialistas detalham que mais de 110 milhões de contas foram afetadas no segundo trimestre, num aumento de 156% em comparação com os três primeiros meses do ano. De acordo com os dados avançados, estima-se que, a cada minuto, 855 contas tenham sido impactadas por violações de dados.

O relatório dá a conhecer que no caso dos Estados Unidos, o país registou 49,8 milhões de casos de violação de dados durante o período em análise. O valor representa um aumento de 830% em comparação com o primeiro trimestre do ano.

Já a Rússia, com 15,3 milhões de casos, ocupa o segundo lugar no ranking de países que registaram mais violações de dados. A Espanha, com 3,7 milhões de casos, “saltou” do quinto lugar no primeiro trimestre do ano para o terceiro.

Entre os territórios mais impactados contam-se ainda a França, que registou 3,4 milhões de casos de violações de dados; Turquia, com 2,8 milhões, e Taiwan, com 4 milhões.

Olhando para o panorama das violações de dados no segundo trimestre por região, a América do Norte, Europa, Oceania e América do Sul registaram aumentos mais significativos. Por outro lado, Ásia e África tiveram descidas no volume de casos.