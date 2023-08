Belas expõe potencialidades na feira dos municípios

O município de Belas da província de Luanda vai expor, na 4ª edição da Feira dos Municípios e Cidades de Angola (FMCA 2023), a decorrer de 10 a 13, deste mês, no Lubango, província da Huíla, as suas potencialidades nos domínios da agricultura, pescas, turismo e auto-construção dirigida.

No evento, que se realizará sob o lema “A Vida Faz-se nos Municípios”, o Belas vai ilustrar, por exemplo, a nível do sector turístico, o centro turístico “Miradouro da Lua” e a Ponte da Barra do Cuanza”, comuna com mesmo nome, localizados ao longo da Estrada Nacional 100 (EN-100), a Sul de Luanda.

Quanto à auto-construção, será exposto os projectos arquitectónicos de residências com iniciativa privada, no distrito urbano do Cabolombo, com uma área de 53 quilómetros quadrados, realçando o bairro da Zona Verde.

Nesta componente da auto-construção dirigida, o município vai mostrar os projectos da Vila do Kuduro, igualmente de iniciativa privada, em fase de construção de residências de um único padrão (planta), com mais de mil lotes de 20X15, no distrito urbano do Kilamba.

Ainda no sector da habitação, as autoridades locais vão mostrar a centralidade do Kilamba, primeira urbanização em Angola construída pelo Estado com 710 edifícios e outros componentes sociais e económicos.

No domínio da agricultura, os produtos como mandioca, milho, melancia, feijão, batata-doce, quiabo, beringela, frutas (manga, cajú, mamão e banana) e hortícolas (pimento e pepino) constituem o leque de bens agrícolas a serem apresentados como potencialidade, bem como variedades de peixes e mariscos capturados nos rios Curinge, Kwanza e Oceano Atlântico.

Esses dados foram, fornecidos hoje à ANGOP pelo administrador municipal adjunto para a área técnica e infra-estruturas, Garibaldino Constantino, que, na ocasião disse que a circunscrição tem várias potencialidades para exibir na FMCA 2023.

O município do Belas conta com 40 fazendas, 10 cooperativas, e pelo menos três mil famílias que exercem a agricultura familiar com o apoio da administração municipal.

Criado ao abrigo da Divisão Política de Luanda e Bengo pela Lei nº 29/11, de 1 de Setembro, “Belas” possui uma superfície de 1 077 quilómetros quadrados com seis distritos urbanos e uma comuna.

Com pelo menos 700 mil habitantes, Belas é composta pelos distritos do Kilamba (sede), Quenguela, Ramiros, Vila Verte, Cabolombo, Morro dos Veados, Ramiros e comuna da Barra do Cuanza.

A sua população exerce, maioritariamente, a actividade comercial, agrícola, pecuária e pesca.