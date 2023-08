Petro não sabia de dinheiro ilícito na campanha, diz filho

O deputado estadual Nicolás Petro, filho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que seu pai não tinha conhecimento dos fundos ilícitos que ajudaram a financiar sua campanha eleitoral à presidência.

Durante a semana, como parte de um processo de colaboração com a Justiça, Nicolás confessou que o dinheiro de um ex-chefe do narcotráfico recebido por ele teria chegado até o caixa da campanha de seu pai.

O deputado de 37 anos e sua ex-mulher Daysuris Vásquez foram presos no sábado passado por suspeita de crime de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito.

“Nem meu pai nem o chefe da campanha, Ricardo Roa, sabiam dos dinheiros que recebemos, Daysuris e eu, de Santander Lopesierra e de Gabriel Hilsaca”, afirmou Nicolás, que é o mais velho entre os seis filhos do presidente colombiano.

Na sexta-feira, ele recebeu liberdade condicional por colaborar com a Justiça no caso, sob a condição de não deixar a cidade onde mora, Barranquilla, não participar de eventos políticos e não manter contato com outras pessoas investigadas no processo.