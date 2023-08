Guiné-Bissau: PAIGC aponta Geraldo Martins para primeiro-ministro

A escolha de Geraldo Martins aconteceu na reunião do ‘bureau político’ do PAIGC, mas ainda irá passar pelo crivo do Presidente da República.

Amanha, por volta das 12 horas de Bissau, o Presidente Umaro Sissoco Embaló recebe o líder do PAIGC e da coligação PAI Terra Ranka, Domingos Simões Pereira, que vai oficialmente apresentar o nome de Geraldo Martins para o cargo de chefe do executivo guineense.

Se o Presidente da República concordar com o nome de Geraldo Martins, este será nomeado primeiro-ministro e, por sua vez, irá apresentar ao chefe de Estado os nomes dos membros do futuro Governo do país.

Geraldo Martins licenciou-se primeiro em químico-física na Moldávia, depois tirou outra licenciatura em direito na Faculdade de Direito de Bissau e, mais tarde, fez ainda um mestrado em Gestão e Políticas Públicas numa universidade em Londres.

Muito recentemente lançou-se na escrita, tendo publicado já alguns livros de romance, sendo também conhecida a sua paixão pela Educação.

No passado, ocupou várias vezes o cargo de ministro da Economia e Finanças e chefiou ainda o Ministério da Educação da Guiné-Bissau.

Antigo quadro sénior do Banco Mundial, encarregado por coordenar o dossier de 25 países da África subsariana, Geraldo Martins prepara-se agora para liderar o Governo guineense, se o seu nome merecer a aprovação do Presidente Umaro Sissoco Embalٕó.