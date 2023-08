Angola soma segunda derrota na preparação para o mundial

A Selecção Nacional sénior masculina de basquetebol perdeu com a anfitriã Jordânia, por 56-70, no segundo jogo do torneio internacional “Taça do VI”, de preparação para o Campeonato do Mundo.

Na abertura, sexta-feira, os campeões africanos também baquearam diante do México, por 76-78.

Hoje, o cinco nacional já perdia ao intervalo, por 23-35, em prova que decorre no Complexo desportivo Prince Hamzi Hall, na Jordânia.

Apesar da derrota, o base angolano Childe Dundão foi o melhor marcador da partida com 18 pontos, seguido do seu opositor Fadi Ibrahim, com 15.

Angola marcou da seguinte forma:

Childe Dundão (18 pontos), Gerson Domingos (05), Dimitri Maconda (04), Gerson Lukeny (05), Sílvio Sousa (04), Kevin Kokila (03), Jilson Bango (04), João Fernandes (00) e Bruno Fernando (03), Wilson Ambrósio (5), Leonel Paulo (00) e Teotónio Dó (05).

Segunda-feira, Angola vai defrontar a selecção de Portugal, no encerramento do torneio.

O evento serve de antecâmara para o Campeonato do Mundo, a ser disputado de 25 deste mês a 10 de Setembro nas Filipinas, Japão e Indonésia