Angola lança sistema de monitoramento da seca em Setembro

O Governo angolano prevê lançar, na primeira quinzena de Setembro próximo, um Sistema de Monitoramento da Seca Agrícola, com vista a melhorar a capacidade de resposta aos impactos deste fenómeno natural no país.

Denominado Sistema Índice de Estresse Hídrico Agrícola (ASIS), a iniciativa, que vai ser lançada num Workshop Nacional, enquadra-se no mecanismo de financiamento do Fundo Verde do Clima (GCF) e conta com o apoio técnico da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Em uma nota de imprensa, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS) esclarece que o processo de implementação do ASIS encontra-se em fase final de calibração, cuja ferramenta está a ser adaptada às condições locais e ao nível das unidades administrativas dos municípios em todo o país.

Para o efeito, uma equipa técnica interinstitucional especializada, composta por representantes do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET), tutelado pelo MINTTICS, e o Ministério da Agricultura e Florestas (MINAGRIF), está a acompanhar o processo que culminará com a instalação da ferramenta ASIS no Servidor do INAMET e posteriormente o seu lançamento.

O documento refere ainda que o Governo está, desde Janeiro de 2021, engajado na implementação do Sistema de Monitoramento da Seca Agrícola em Angola, cujo objectivo é produzir informações que permitam monitorar a seca agrícola e gerenciar seus riscos no país, usando dados de satélite para detectar áreas cultivadas que possam ser afectadas por este fenómeno.

Segundo o MINTTICS, por meio desse sistema, também é possível monitorar os índices de vegetação nas áreas de cultivo durante as fases fenológicas, através da detecção de pontos críticos denominados “Hotspots” em zonas onde as culturas podem ser afectadas pela seca.

Do ponto de vista dos usuários finais, avança, os resultados produzidos por meio desta ferramenta são destinados, especificamente, a apoiar os tomadores de decisão no monitoramento das secas agrícolas de formas a auxiliar na gestão dos riscos em caso de ocorrência do fenómeno de seca agrícola.

De acordo com o ministério, o ASIS é baseado no Índice de Saúde da Vegetação (VHI) derivado do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), que mede indirectamente a produção primária por meio de sua relação com a radiação fotossinteticamente activa.