Inundações atingem norte da Europa, incêndios consomem o sul

Os extremos fizeram-se sentir este sábado no continente europeu, com o norte a ser atingido por chuvas fortes e consequentes inundações e o sul a sofrer com o calor e os incêndios.

Chuva forte e granizo atingiram partes da Sérvia e da Croácia este sábado. Belgrado foi uma das cidades atingidas.

Na Croácia, o rio Sava galgou as margens e é esperado que a situação ainda piore durante a noite.

Dois terços do território da Eslovénia foram afetados por inundações repentinas, no pior desastre natural da história do país. Os prejuízos devem ultrapassar os 500 milhões de euros.

Na Áustria também houve chuva forte este sábado, o que provocou inundações nalgumas zonas. Em algumas localidades, as pessoas tiveram de ser retiradas de barco ou helicóptero.

Já no sul da Europa, o problema são os incêndios. Na Catalunha, bombeiros espanhóis e franceses conseguiram conter um incêndio na costa mediterrânea espanhola, perto da fronteira com França, que consumiu 573 hectares.