Italianos contestam premiê Meloni por corte de renda cidadã

Quando julho de 2023 chegou ao fim, cerca de 169 mil cidadãs e cidadãos da Itália ficaram sabendo que não mais receberiam benefícios previdenciários. Para muitos, a notícia do corte sumário do reddito di cittadinanza chegou por um simples SMS – um método que atingidos, oposicionistas e parte da imprensa classificaram como “brutal” e “apavorante”.

Nesta segunda-feira (31/07), numerosos cidadãos tomaram as ruas de Nápoles em protesto. À emissora estatal RAI, um manifestante tachou a chefe de governo Giorgia Meloni de “Robin Hood ao contrário”: ela está “tirando dos pobres e dando para os ricos”.

Por maior a ira popular que tenham causado, os cortes não vieram como uma surpresa: em sua campanha eleitoral, Meloni e seu partido Irmãos da Itália (FdI), de ultradireita, prometeram restringir as benesses sociais. Agora estão transformando suas palavras em ações.

O reddito di cittadinanza (renda cidadã), um programa de subsídio básico para famílias de baixa renda instituído em 2019, será substituído por dois outros esquemas um tanto mais restritivos.

A meta, como enfatizou Meloni ao anunciar a reforma no fim de outubro, é “transformar assistência social em trabalho”. A premissa de seu governo é que o subsídio foi ineficaz, pois a maioria dos beneficiários não encontrou trabalho.

“Nós estabelecemos o princípio de que o Estado vai cuidar de alguns italianos para sempre”, comentou a líder ultradireitista numa coletiva de imprensa em 2022. “Acredito que o Estado deveria é cuidar de ajudá-los a encontrar emprego e a melhorar suas condições, em vez de mantê-los na mesma situação.”

Alguns grupos de negócios também fizeram lobby declarado em favor da reforma, argumentando que os pagamentos mensais eram um desincentivo à procura de atividade profissional remunerada.

No entanto a primeira-ministra Meloni se encontra agora sob pressão adicional para provar a viabilidade de suas ideias, num momento em que as projeções indicam uma inesperada desaceleração econômica. Seu antecessor à frente do governo, Giuseppe Conte, acusa-a de estar orquestrando “um desastre social e econômico”.

Para o analista Francesco Corti, do think tank Centre for European Policy Studies (Ceps), sediado em Bruxelas, o novo plano de restringir os benefícios constitui uma “mudança de paradigma” em relação a uma abordagem mais universal: “A ideia é que se pode traçar uma linha entre os cidadãos empregáveis e não empregáveis.”