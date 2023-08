Diplomacia: Angola abre primeira embaixada na Austrália

António Luvualu de Carvalho considerou que Angola dá um passo importante com a abertura da embaixada na Austrália.

O embaixador lembrou que a Austrália tem uma economia forte, sendo a décima-primeira no ranking mundial e que faz parte do G-20.

Fez saber que a estratégia do Governo angolano, no caso particular da Austrália, passa pelo incremento das relações de cooperação político-diplomáticas existentes.

Após a cerimónia de posse, o diplomata disse à imprensa que vai apostar igualmente na intensificação da cooperação económica, no quadro de vantagens recíprocas.