O WhatsApp quer o seu endereço de email para ser ainda mais seguro

A criação de contas no WhatsApp sempre usou o número de telefone como o elemento principal e o diferenciador dentro deste serviço. Não oferece alternativa, mesmo porque esta é uma das formas mais seguras, associando-se à segurança e à proteção que oferecem dentro das apps e da versão web disponível.

Uma novidade foi agora descoberta e vem mostrar que os utilizadores podem ter ainda mais proteção. Falamos do email, que poderá em breve ser pedido para associar à conta do utilizador nesta plataforma, sendo mais uma forma de verificação e de garantia de segurança.

Ao contrário do que seria esperado, o endereço de email não poderá ser usado para criar as contas de utilizador no WhatsApp. Este será mantido fiel aos utilizadores e irá depender toda a confirmação no número telefone do utilizador.

A ideia presente para o email é que seja um complemento de segurança ao que existe atualmente. O acesso às contas ou a sua instalação num novo dispositivo não será possível sem esta confirmação adicional de segurança, tal como já acontece com a autenticação de 2 fatores.

Ainda não se conhece com detalhes esta novidade, mas certamente que irá ser enviado um email para o endereço em certas situações. O utilizador só precisa abrir depois o link presente para autorizar a atividade que está pendente para ser realidade.

Esta funcionalidade e a presença do email ainda estão a ser preparados, para depois serem testado de forma ativa, mas sempre nas versões beta. Assim, e em breve, será aberto a todos para assim garantir um nível de segurança acima do normal e uma proteção adicional.