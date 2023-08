Níger: Senegal pronto para intervenção militar

Os países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) mantêm a pressão sobre os líderes do golpe de Estado no Níger para devolverem o poder ao Presidente eleito Mohamed Bazoum.

O Senegal fez saber já esta tarde estar disponível para uma eventual intervenção militar no país se a CEDEAO decidir mesmo avançar para travar o golpe de Estado em curso.

A ministra dos Negócios Estrangeiros senegalesa, Aïssata Tall Sall, manifestou essa disponibilidade esta quinta-feira, citando os compromissos internacionais do país com a CEDEAO e o facto de se tratar de “um golpe (de Estado) a mais”.

“Por todas estas razões, os militares senegaleses irão [para o Níger]”, assegurou Tall Sall, citada pela France Press. O prazo para devolverem o poder a Bazoum termina a no domingo, 6 de agosto, mas os militares rebeldes resistem à pressão e reuniram-se mesmo com os governos do o Burkina Faso e do Mali, que apoiam o golpe, sob proteção da Rússia e com o grupo Wagner também partidário da junta militar nigerense agora no poder.