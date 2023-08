Festival “ Caixa de Fado” regressa à Luanda

Três anos depois da sua paralisação, fruto das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o festival que celebra o estilo de música fado regressa no dia 20 de Outubro, em Luanda, denominado “Festival Caixa Fado 23”, numa iniciativa do Banco Caixa Geral Angola.

O anúncio foi feito, quinta-feira, em conferência de imprensa, pelo organizador de eventos, Kayaya Júnior, referinndo que trata-se da 6ª edição, que deverá contar com artistas nacionais e internacionais como Pérola, Selda, Toti Sa’med, Bevy Jackson, Camané, Cuca Roseta, Marco Rodrigues, Gisela João, Ricardo Ribeiro e Lenita Gentil.

Na ocasião, o presidente da Comissão Executiva do Caixa Angola, João Plácido Pires, disse que o evento, que vai assinalar os 30 anos de existência desta instituição bancária, é um momento de reforço do compromisso do banco com a sociedade angolana e com a cultura.

Salientou que o Fado é um património imaterial da humanidade e reúne nesta edição um elenco notável de fadistas portugueses e artistas angolanos, de diferentes estilos musicais, num evento que promove a universalidade da música e fomenta o intercâmbio cultural.

No âmbito desta iniciativa, anunciaram ainda o lançamento do depósito a prazo “Caixa Fado”, com uma taxa de juro de até 14,5 por cento, em que as primeiras 50 subscrições terão acesso a um convite duplo para o Festival.