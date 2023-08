CFM retoma circulação do comboio de passageiros em Setembro

O presidente do Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro de Moçâmedes (CFM), António Coelho da Cruz, anunciou, ontem, quinta-feira, a retoma, em Setembro, da circulação do comboio de passageiros entre os municípios de Moçâmedes/ Bibala, província do Namibe, inoperante desde 2021.

Falando à ANGOP, à margem da realização da Expo Azul, onde o CFM também está presente, António da Cruz garantiu que o plano de circulação será diário, estando em estudo o preço do bilhete a ser cobrado aos passageiros.

Numa primeira fase, segundo o responsável, estarão disponíveis serviços para 100 passageiros, número que poderá mudar em função da procura.

Os mesmos serviços também vão chegar à província do Cuando Cubango, de acordo com António Cruz, que admitiu a paralisação dos serviços de transportação de passageiros entre Moçâmedes/Bibala e Huíla, desde 2021.

“ O nosso grande objectivo é continuar a crescer gradualmente, uma vez que os preços a serem praticados serão estipulados a pensar no bolso dos cidadãos com dificuldades financeiras”, sublinhou.

Acrescerntou que, o mesmo plano de crescimento da companhia contempla também a retoma do comboio turístico que vai circular, uma vez por mês, entre as províncias do Namibe e do Cuando Cubango.

Em relação aos comboio de carga, António Coelho da Cruz salientou que a empresa tem disponível comboios de carga que fazem a transportação de granito, cujo numero será incrementado, a partir de Setembro, passando de três para seis vagões, depois da aquisição de mais 42 vagões que a companhia vai receber.

Entre outras acções, o CFM prevê iniciar, na próxima semana, a transportação de ferro Gusa e aumentar o volume de translação de combustível entre Namibe/Lubango e Cuando Cubango” informou.