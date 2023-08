Angola beneficia de 20 ambulâncias do Japão

O Ministério da Saúde recebeu, esta sexta-feira, em Luanda, 20 ambulâncias, oferecidas pelo Japão, no quadro da cooperação entre os dois países.

Os meios foram recebidos pela ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, tendo esclarecido que as ambulâncias são doadas, e como tal, sem nenhuma contrapartida financeira do governo angolano.

Sílvia Lutucuta disse tratar de equipamentos com suporte avançado de vida e que têm todos os materiais para transportar doentes, desde os mais simples aos mais complexos.

Confrme a ministra, a doação vai reforçar o sistema de saúde de referência e contra referência em todas as províncias.

Sílvia Lutucuta agradeceu o gesto e lembrou que, fruto da cooperação entre os dois países com financiamento não reembolsável, foi reabilitado e apetrechado o Hospital Josina Machel, para além do apoio prestado ao programa de melhoria da saúde materno-infantil.

A ministra considerou o Japão um dos parceiros estratégicos para o sector que dirige, com diversas iniciativas que vêm reforçar a prestação de saúde, pelo que pretendem continuar essa cooperação nos domínios da assistência técnica e formação de quadros.

Por seu turno, o embaixador do Japão em Angola, Toru Suzuki, disse que o objectivo desta oferta é reforçar o sistema de saúde angolano.

O diplomata sublinhou o facto de o governo do seu país, em colaboração com o ministério da saúde de Angola e a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICAa), ter reabilitado o Hospital Josina Machel e implementado o projecto do caderno materno-infantil, ao abrigo de sistema de cooperação não reembolsável.

A cooperação bilateral começou em 1988 como Ajuda de Emergência, por via do UNICEF.

Em Março deste ano, os dois países assinaram, em Tóquio, memorandos de entendimento nos sectores da Saúde, Energias e Águas.