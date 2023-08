Painéis solares flutuantes podem ser a solução para a expansão da energia solar

Colocar painéis solares na água para gerar energia era algo que não existia há alguns anos. Intuitivamente não fazia muito sentido, pois todo mundo sabe que eletricidade e água não combinam.

Hoje a energia fotovoltaica flutuante, também conhecida como FPVs, ou “floatovoltaica” no jargão da indústria não para de crescer, aumentando globalmente mais de 2.000% na última década.

E cada vez mais, os painéis solares estão sendo instalados em corpos d’água em antigas minas de carvão e pedreiras e em lagoas de hidroelétricas.

Um fator determinante por trás dessa mudança é a adoção explosiva de painéis solares nos telhados europeus nas últimas duas décadas, o que pressionou a busca de novos imóveis para energias renováveis. Esforços subsequentes para construir em áreas rurais foram complicados por oposição de agricultores e moradores locais com a perspectiva de painéis estragando a paisagem. Em muitos países os agricultores vêm os painéis solares como uma ameaça que compete pela mesma terra.

Os painéis solares flutuantes (FPVs) evitam esse problema e são capazes de dar vida a locais que caíram em desuso.

Para atender à crescente demanda por FPVs, governos, empresas e serviços públicos europeus estão vasculhando áreas industriais fora de uso em busca de corpos de água disponíveis. No topo da lista estão lagoas e lagos que não atraem muitos visitantes e que têm níveis de água estáveis que não desaparecem sob a neve no inverno.

O acesso à infraestrutura e a proximidade dos centros populacionais também são essenciais. No momento, a principal restrição para a construção de energia solar na Europa é a falta de locais com fácil conexão à rede e licenças de terreno.

O Banco Mundial calcula que a Europa poderia cobrir pelo menos 7% de seu consumo anual de energia implantando painéis solares flutuantes em apenas 10% das superfícies de lagos artificiais. Se isso fosse escalado globalmente, a quantidade de eletricidade gerada aumentaria para 5.211 terrawatts-hora por ano – mais do que toda a eletricidade consumida anualmente pelos Estados Unidos, a maior economia do mundo.

A Áustria, que abriga o maior painel fotovoltaico da Europa central, lançou subsídios especiais para PVs flutuantes e outros projetos inovadores que combinam geração de eletricidade com objetivos ecológicos ou agrícolas. Estudos científicos mostram que os FPVs melhoram a qualidade da água reduzindo a proliferação de algas. Os painéis também podem ajudar a economizar água durante os períodos de seca, reduzindo a evaporação e diminuindo a penetração da luz solar.

A Holanda instalou a maior capacidade solar flutuante da Europa, e o interesse está aumentando na Itália , Portugal , Suíça e Reino Unido .

De acordo com dados compilados pelo Banco Mundial, a Africa é a terceira região no mundo para gerar energia solar flutuante com capacidade potencial de 1011 GW, muito próxima dos dois primeiros a América do Norte ( 1260 GW) e Asia (1156 GW).

Apesar do potencial, ainda existem muitas barreiras económicas e regulamentares para a expansão da energia solar flutuante. A burocracia é abundante e as avaliações de licenciamento ambiental podem demorar ainda mais do que para a energia solar montada em terra. Os reguladores e operadores não estão completamente familiarizados com as novas tecnologias e o público ainda vê os painéis solares na água como algo que contraria a ideia que a eletricidade e a água não combinam.

Por Editor Económico

Portal de Angola