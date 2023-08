Ligação aérea Lomé/Luanda vai impulsionar turismo – diz secretário de Estado

O secretário de Estado para o Turismo, Hélder Marcelino, considerou em Luanda, que a ligação aérea da capital togolesa Lomé à angolana, Lol Luanda, vai impulsionar os negócios, turismo e os serviços na região africana.

Falando depois da chegada do primeiro voo inaugural entre Lomé e Luanda, da companhia aérea “Asky Airlines”, que aterrou no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, sublinhou ser necessário tirar todo proveito para o reforço do turismo.

“Com a entrada da companhia togolesa, pensamos ser uma oportunidade que a comunidade angolana e residente no nosso território têm de tirar o máximo proveito possível dessa, fazendo ligação com todos os países que a companhia faz nas suas ligações”, disse.

Já o director comercial da companhia aérea africana Asky Airlines, Nowel Ngala, disse que a empresa funciona há 13 anos e que a ligação vai permitir maior aproximação entre os países africanos.

Destacou que a companhia vai ter frequência de três vezes por semana, chegando em Luanda segunda, quarta e sexta-feira, e partindo de Luanda às terças quintas e sábados.

Os voos serão Luanda – Lomé e depois o passageiro poderá seguir outros itinerários. O bilhete de ida e volta vai ter um preço médio de 600 dólares para área económica.

O avião é da companhia aérea africana Asky Airlines, sediada no Togo, que voa actualmente para 24 destinos em 21 países da África Central e Ocidental, incluindo três lusófonos, nomeadamente Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.

No total, realiza cerca de 200 voos por semana com uma média de 200 mil passageiros transportados semanalmente.

A balança comercial de Angola registou um saldo superavitário de 14,90 biliões de kwanzas, em 2022, com um crescimento de 7,59% , resultante da importação e exportação de vários países, sendo que em termos de importações, o Togo representa cerca de 12,82%.

Situado na África Ocidental, o Togo tem mais de sete milhões de habitantes (segundo dados de 2016) e é limitado a Norte pelo Burkina Faso, a Leste pelo Benin, a Sul pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Ghana.