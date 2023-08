Elon Musk quer falar com Tim Cook e tem planos para mudar as regras da App Store

Desde que mudou o nome do Twitter para X que Elon Musk tem mostrado que consegue exercer alguma pressão em certos cenários. Se a prova da app do X com o novo nome poder ser um marco, parece que quer mais e aponta armas a Tim Cook e à App Store.

A saga da mudança de nome do Twitter para X está para durar e deverá demorar ainda muito tempo até estar terminada. Esta não foi provavelmente a melhor decisão de Elon Musk para a sua rede social e em breve isso deverá ser mostrado.

Com o processo a decorrer, o patrão da X já olhou e elegeu um novo alvo para a sua atenção e para os seus comentários. Desta vez quer proteger os seus utilizadores e em especial os que produzem conteúdo para a rede social.

Em mais um dos seus famosos desabafos no Twitter/X revelou que quer mudar a forma como a Apple cobra sobre as assinaturas feitas dentro da App Store. Já sabe como o fazer e passará por uma conversa com Tim Cook sobre este tema, onde vai apresentar as suas novas ideias.

Elon Musk pretende alterar o modelo de taxa cobrada que a Apple tem implementado há muitos anos. Passaria a aplicar os 30% que retémm não sobre o valor total pago, mas sim sobre o que for arrecadado pela rede social.

Segundo o dono do X, esta mudança permite maximizar o que os creadores recebem. Ao mesmo tempo, libertava também a rede social para aumentar a verba que tem disponível vinda das subscrições como o Twitter Blue e outras, dentro do universo da Apple.

Não está claro se Tim Cook aceitará qualquer uma destas ideias, seja conversar com Elon Musk ou a mudança do valor cobrado. O dono do X tem sido muito crítico das políticas da App Store, tendo no passado mostrado a sua opinião de forma muito efusiva e ativa.