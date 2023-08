Cartões multicaixas válidos no exterior do país

Os bancos comerciais angolanos passarão a emitir cartões de pagamento de débito multimarca denominado “Multicaixa/Mastercard”, para uso em Angola e no exterior do país, segundo a Empresa Interbancária de Serviços (EMIS).

De acordo com o site da EMIS, essa parceria vai permitir a coexistência de duas marcas em um único cartão de pagamento, emitido pelos bancos comerciais angolanos, o que significa que sempre que o cartão de débito multimarca for utilizado em território nacional será considerado como “cartão de débito Multicaixa”.

Na mesma senda, quando o cartão for utilizado no estrangeiro será considerado “cartão de débito Mastercard”, estando sempre todas as operações ligadas à conta de pagamento do seu titular.

Deste modo, o Multicaixa/Mastercard tem a vantagem de aceitação universal, constituindo-se num instrumento de pagamento de utilização mais cómodo para os utilizadores.

A EMIS é a empresa interbancária de serviços que gere a Rede Multicaixa e a Câmara de Compensação Automatizada de Angola (CCAA), que contempla o Sistema de Gestão de Cartões de Pagamento (Multicaixa), o Sistema de Transferências a Crédito (STC), o Sistema de Compensação de Cheques (SCC), o Sistema de Débitos Directos (SDD) e o Sistema de Transferências Instantâneas (STI).

Enquanto isso, a Mastercard é uma empresa multinacional norte-americana de serviços financeiros, fundada em 1966.QCB/BA