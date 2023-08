Campeões africanos abrem Taça do Rei com México

A selecção sénior masculina de basquetebol defronta a similar do México nesta sexta-feira (4), às 16 horas de Angola, na abertura do torneio internacional “Taça do Rei XI da Jordânia”, a ser disputado de 4 a 7 deste mês.

A competição, com a envolvência de quatro selecções, antecede a participação dos Campeões Africanos no Campeonato do Mundo, de 25 de Agosto a 10 de Setembro, nas Filipinas, Indonésia e Japão.

Sábado (dia 6), os Hendeca-campeões jogam às 18 horas com os anfitriões (Jordânia) e na segunda-feira (dia 7), o cinco nacional mede forças com Portugal.

A selecção chegou à capital da Jordânia (Amã) às 6 horas desta quinta-feira, já com a integração do atleta que evolui nos Estados Unidos da América, o poste do Atlanta Hawks, Bruno Fernando e o extremo-poste Sílvio Sousa, que evoluiu no Aris Thessaloniki da Grécia.

O processo de preparação do cinco nacional começou no país, na província de Benguela, prosseguindo em Espanha, onde realizou um jogo amistoso diante da Venezuela, com vitória de 66-61.

Os outros dois testes, com a Argentina e Espanha, não se realizaram porque as três federações não chegaram a acordo.

No Mundial da FIBA, Angola figura no Grupo A, com a República Dominicana, Filipinas e Itália.

Eis a lista completa dos convocados:

Bases – Childe Dundão, Gerson Domingos, José Dimitri Maconda e Aguinaldo Neto

Extremos bases- Gerson Gonçalves “Lukeny”, Milton Valente, Helder Neto e Danilson Francisco

Extremos -Leonel Paulo, António Monteiro, Gerónimo Luís, Eduardo Francisco, Wilson Ambrósio e Março Bala

Postes – Bruno Fernando, Sílvio Sousa, João Fernandes, Jilson Bango, Kevin Kokila, Cleúsio Castro, Teotónio Dó, Aboubakar Gakou e Aldemiro João BSV/MC