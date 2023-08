Brasil: Pelo menos 43 pessoas mortas em operações da polícia contra tráfico de droga

A Polícia Militar lançou, nos últimos dias uma série de operações contra o tráfico de droga, em três Estados brasileiros, que já fizeram pelo menos 43 mortos. As últimas diligências ocorreram esta quarta-feira, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, em que traficantes dispararam contra as autoridades. Na resposta, 10 foram mortos.

Anteriormente, na ‘Operação Escudo’, em buscas e raides que duraram cinco dias em vários bairros das favelas de São Paulo, 14 suspeitos tinham morrido em tiroteios com a polícia.

Já na Bahia, onde as operações contra gangs de narcotráfico decorrem desde sexta-feira, já morreram outras 19 pessoas.

Nas operações no Estado de São Paulo, já se contam pelo menos 58 detidos. Recorde-se que estas diligências tiveram lugar após um membro das forças especiais de polícia ter sido morto, alegadamente por traficantes, na cidade de Guarujá.

Já foram apreendidos mais de 385 kg de drogas, bem como dezenas de armas e munições.

Recorde-se que as operações policiais foram criticadas pelo Ministro brasileiro da Justiça, Flávio Dino, que considerou que a reação da polícia não está a ser proporcional ao crime que foi cometido.