Trump acusado de conspirar e “espalhar mentiras”

O antigo presidente dos EUA, Donald Trump, foi acusado, terça-feira 1/08, de estar ligado aos esforços para anular o resultado das eleições de 2020, que deram a vitória a Joe Biden. O objectivo, segundo um grande júri, era permanecer no poder.

De acordo com o despacho de acusação, Donald Trump foi acusado da prática quatro crimes: conspiração para ludibriar os Estados Unidos, conspiração para obstruir um procedimento oficial, obstrução e tentativa de obstruir um procedimento oficial e conspiração contra direitos.

Há ainda mais seis conspiradores: quatro advogados, um dirigente do departamento de justiça e consultor político. No entanto, as suas identidades não são conhecida. Adicionalmente, Donald Trump deverá apresentar-se num tribunal em Washington já esta quinta-feira.

O antigo presidente dos EUA já reagiu na rede social Truth Social, dizendo tratar-se de uma “interferência eleitoral”. Para Trump, o “demente” procurador especial Jack Smith, que o acusou formalmente de interferir nas eleições, visa prejudicar a sua campanha eleitoral de 2024.