Investimentos da China no exterior em metais e mineração deve bater recorde este ano

Os investimentos em metais e mineração da China no exterior estão a caminho de bater um recorde este ano, mostram novos dados, enquanto o país corre para garantir recursos para defender a sua posição como o maior produtor mundial de veículos elétricos, baterias, painéis solares e turbinas eólicas.

No primeiro semestre deste ano, os investimentos chineses e novos contratos no setor de mineração e metais chegaram a US$ 10 bilhões, de acordo com um relatório do Green Finance & Development Center da Fudan University em Xangai revisto pelo Financial Times.

Esse número é mais do que o total do ano de 2022 e coloca os investimentos deste ano no caminho certo para ultrapassar o recorde anterior de US$ 17 bilhões em 2018. O investimento da China no setor inclui projetos de níquel, lítio e cobre, bem como urânio, aço e ferro, destacando os esforços intensificados das empresas chinesas em toda a cadeia de suprimentos de tecnologia limpa para garantir o acesso a recursos em meio a previsões de demanda crescente de longo prazo, à medida que o mundo combate as alterações climáticas.

Os investimentos, que abrangeram países da África, Ásia e América do Sul, também refletem as ambições de autossuficiência económica do presidente Xi Jinping , enquanto ele busca fortalecer a China contra o impacto das crescentes tensões geopolíticas com os EUA.

No geral, o envolvimento da China com a BRI [Iniciativa do Cinturão e Rota] parece se tornar mais estratégico, tanto em relação aos aspectos económicos quanto industriais: projetos mais lucrativos relevantes para o desenvolvimento industrial da China e dos países participantes na iniciativa BRI.

Uma vez elogiada por Pequim como o “projeto do século”, a Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI) foi lançada em 2013, oferecendo aos países uma alternativa ao financiamento liderado pelo Ocidente para projetos de infraestrutura, como estradas, ferrovias, pontes, portos e aeroportos.

O programa transnacional de investimento em infraestrutura de Xi atraiu 148 países e ultrapassou US$ 1 trilhão em projetos cumulativos, ao mesmo tempo em que dotou Pequim de uma poderosa fonte de influência diplomática.

Os temores sobre a influência econômica da China levaram dezenas de países, incluindo a Itália, a rever o seu envolvimento com o BRI nos últimos anos, enquanto os empréstimos de resgate da China aumentaram após uma série de cancelamentos de dívidas, projetos cheios de escândalos e alegações de corrupção ligadas ao BRI.

Embora o alcance global da BRI tenha diminuído nos últimos anos, o setor de recursos naturais provou ser um raro ponto positivo. O impulso estratégico de Pequim para garantir matérias-primas também se acelerou junto com o desenvolvimento de um setor de processamento doméstico em expansão, reduzindo ainda mais a sua dependência de refinarias estrangeiras para metais, incluindo cobre, alumínio, lítio e cobalto.