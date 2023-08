As tensões económicas EUA-China afetam as cadeias de abastecimento global de vestuário e têxteis

Um número recorde de empresas de moda dos Estados Unidos não lista mais a China como seu principal fornecedor, resultado da crescente tensão entre as duas maiores economias do mundo.

Cerca de 61% dos CEOs do retalho de vestuário pararam de usar a China como principal fornecedor, contra 30% antes da pandemia, de acordo com uma nova pesquisa da US Fashion Industry Association e Sheng Lu, professor associado de estudos de moda e vestuário da Universidade de Delaware. Anunciou a Bloomberg.

Quase 80% planeiam reduzir as suas compras na China nos próximos dois anos. Essas empresas estão deixando a China principalmente para o Vietnam, Bangladesh e Índia, que têm capacidade de produção relativamente grande e situações económicas e políticas estáveis, de acordo com o relatório.

Uma das poucas questões que une republicanos e democratas no Congresso dos EUA é o foco na ameaça da China. A diversificação parece ser uma maneira apropriada de resumir como a indústria da moda está respondendo ao novo nível de incerteza económica e política.

Romper com a China é mais fácil falar do que fazer para os retalhistas de moda americanos, que há décadas contam com a região para uma produção eficiente e de baixo custo. A China também possui equipamento e mão de obra qualificada que podem produzir certos pontos, tecidos e estilos difíceis de encontrar em outros países produtores de roupas.

Mas os temores sobre o enfraquecimento das relações EUA-China, bem como a aplicação da Lei Uigur de Prevenção ao Trabalho Forçado – que proíbe as importações de mercadorias da região chinesa de Xinjiang – foram o ímpeto este ano para os retalhistas encontrarem uma base de fornecedores em outro lugar.

Os produtos de algodão têm sido uma preocupação especial, porque Xinjiang é uma das maiores regiões produtoras de algodão da China. A gestão dos riscos de trabalho forçado na cadeia de abastecimento foi classificada como o segundo maior desafio empresarial em 2023, atrás da inflação e das perspectivas económicas.

Medido em valor, as importações de vestuário dos EUA da China caíram para 18,3% nos primeiros cinco meses deste ano, em comparação com 30% em 2019, segundo o relatório da USFIA. A China respondeu por apenas 10% das importações de algodão para os EUA, o nível mais baixo desde 2017.

Enquanto isso, as importações de vestuário dos EUA dos cinco maiores fornecedores asiáticos além da China – Vietnam, Bangladesh, Indonésia, Índia e Camboja – atingiram um novo recorde de 44,3% no mesmo período.

Embora não haja sinais de que as empresas de vestuário dos EUA estejam buscando a produção doméstica, muitas estão praticando nearshoring. México, Guatemala e Nicarágua entraram na lista dos 10 maiores fornecedores de moda deste ano.