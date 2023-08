Produtora de documentários Jess Search morre aos 54 anos

A produtora de documentários Jess Search morreu em Londres, semanas depois de lhe ter sido diagnosticado um tumor cerebral no início de junho, avança o The Guardian.

Search foi uma figura influente no mundo dos documentários, onde dedicou quase duas décadas a esta indústria.

Co-fundadora da Doc Society, uma organização sem fins lucrativos sediada no Reino Unido e criada em 2005, Search estava profundamente empenhada em produzir e financiar documentários por todos os cantos do mundo. O seu envolvimento em centenas de projetos incluiu documentários notáveis como “The End of the Line”, que expôs a questão da pesca excessiva, “Virunga”, um filme sobre a conservação dos gorilas, e “Citizenfour”, um documentário nomeado para um Óscar sobre o denunciante Edward Snowden.

Antes de trabalhar com a Doc Society, Search trabalhou como editora no departamento de documentários do Channel 4. Mais tarde, fundou a Fundação Britdoc em 2005 com o apoio do seu antigo empregador.

Nos seus últimos dias, Search expressou o seu desejo de assegurar a capacidade da Doc Society para produzir filmes centrados nas questões críticas e interligadas das alterações climáticas e da democracia em crise. Os seus colegas partilharam o facto de ela ter continuado a trabalhar com paixão, mesmo depois de ter deixado o cargo de directora devido à sua doença.