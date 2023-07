Universidade Agostinho Neto abre inscrições para mais de 5 mil vagas

As inscrições para as cinco mil e 570 vagas, referente ao ano académico 2023/2024 ,na Universidade Agostinho Neto (UAN) , começam na terça-feira, dia um de Agosto, via on-line.

De acordo com uma nota, proveniente da Reitoria da Universidade Agostinho Neto (UAN) , e que ANGOP teve acesso, os interessados devem inscrever-se, a partir do portal examedeacesso.uan.co.ao. , para concorrer a um, dos 47 cursos disponíveis nas dez unidades orgânicas.

No momento da inscrições, que terminam 13 de Agosto do ano em curso, os candidatos deverão inserir, no referido portal, documentos como uma fotografia tipo passe, uma cópia do Bilhete de Identidade ou Passaporte e uma declaração do Ensino Secundário ou equivalente.

Após esta primeira fase de inscrição, acontece os exames de acesso, que vão ser realizado presencialmente no Campus universitário, da Universidade Agostinho Neto (UAN).

Todo este processo é antecedido da publicação das listas com as indicações das salas e datas para cada curso.MAG.