Senegal suspende internet contra apoio ao líder da oposição

As autoridades senegalesas anunciaram a suspensão do acesso à internet através de dados móveis devido à “difusão de mensagens “odiosas e subversivas” nas redes sociais e apelos a manifestações após a detenção do político da oposição Ousmane Sonko.

Ousmane Sonko, o maior opositor do Presidente Macky Sall e candidato declarado às eleições presidenciais de 2024, está a ser processado por apelo à insurreição e outros crimes e infrações, anunciou o Ministério Público no sábado.

“Devido à difusão de mensagens odiosas e subversivas nas redes sociais, no contexto de uma ameaça à ordem pública, a internet móvel de dados está temporariamente suspensa em determinadas faixas horárias a partir de segunda-feira, 31 de julho”, anunciou o ministro das Telecomunicações e da Economia Digital através de um comunicado de imprensa.

Ousmane Sonko deverá ser interrogado por um juiz, disse um dos seus advogados à agência AFP. O juiz decidirá se mantém ou não as acusações contra ele.