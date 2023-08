Enquanto o resto do mundo luta contra a inflação, os temores de deflação na China aumentam

Os sinais de deflação estão se tornando mais prevalentes em toda a China, aumentando a pressão sobre Pequim para reacender o crescimento ou correr o risco de cair numa armadilha económica da qual dificilmente escapará.

Enquanto o resto do mundo luta contra a inflação , a China corre o risco de experimentar um período prolongado de queda de preços que pode corroer os lucros corporativos, minar os gastos do consumidor e tirar mais pessoas do mercado de trabalho. Os efeitos se espalhariam por todo o mundo, diminuindo os preços de alguns produtos que países como os EUA compram da China, mas também privaria o mundo da importante demanda chinesa por matérias-primas e bens de consumo, além de criar outros problemas.

Os preços cobrados pelas fábricas chinesas que fabricam produtos que variam de aço a cimento e produtos químicos vêm caindo há meses. Os preços ao consumidor, por sua vez, ficaram estáveis, com os preços de certos produtos – incluindo açúcar, ovos, roupas e eletrodomésticos – agora caindo mês a mês em meio à demanda fraca.

A maioria dos economistas acredita que a China provavelmente evitará um período profundo e duradouro de deflação, como aconteceu com o Japão. A sua economia está crescendo, embora lentamente, e o governo divulgou uma variedade de pequenas medidas de estímulo que podem ajudar mais. No início de julho, Liu Guoqiang , um funcionário do banco central chinês, descartou as preocupações de que a China esteja caindo em direção à deflação.

Mas alguns economistas veem paralelos alarmantes entre a situação atual da China e a experiência do Japão, que lutou durante anos com a deflação e o crescimento estagnado.

Na década de 1990, um colapso nos mercados de ações e nos valores imobiliários no Japão levou empresas e famílias a reduzir drasticamente os gastos para pagar dívidas onerosas – a chamada recessão do balanço patrimonial que alguns vêm tomando forma na China hoje.

No Japão, a deflação apareceu pela primeira vez em 1995. Excluindo algumas tréguas, ela permaneceu mais ou menos até a crise financeira de 2008-09. Ainda hoje, o Japão está lutando para sustentar taxas mais altas de crescimento de preços com políticas ultra-frouxas do banco central.

Dados divulgados na quinta-feira mostraram que os lucros industriais estão caindo e os preços médios de venda de casas novas caíram em junho.

Para a economia global, a deflação prolongada na China pode ajudar a diminuir a inflação em outros lugares, incluindo os EUA, já que suas fábricas respondem por uma parcela tão grande dos produtos mundiais.

No entanto, um aumento das exportações chinesas com preços reduzidos nos mercados globais pode espremer exportadores rivais em alguns países, prejudicando empregos e investimentos nessas economias. Os preços de exportação chineses de aço e produtos químicos caíram cerca de um terço nos 12 meses até junho.

Os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram 3% em junho em relação ao ano anterior, uma forte desaceleração em relação à taxa anual de 8% no ano anterior, mas ainda acima da meta de 2% do Federal Reserve. A inflação anual na União Europeia no mês passado foi de 6,4%, já que a região continua a sentir o aperto dos altos preços de energia e alimentos.

Na China, a inflação anual de preços ao consumidor em junho foi zero. Os preços ao produtor caíram na China no mês passado em 5,4% em relação ao ano anterior.

As fábricas chinesas, que se expandiram para atender à demanda ocidental durante a pandemia, agora enfrentam excesso de capacidade. A esperança era que os consumidores chineses entrassem na brecha e absorvessem o excesso de stocks à medida que os mercados de exportação secassem. Mas isso não aconteceu e, à medida que mais empresas passam a vender no mercado doméstico, a pressão para baixo sobre os preços aumenta.