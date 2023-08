Bruno Fernando foi a novidade no treino da selecção

O poste do Atlanta Hawks da NBA, Bruno Fernando, integrou os trabalhos da Selecção Nacional sénior masculina de basquetebol, que prepara em Espanha o Campeonato do Mundo, de 25 de Agosto a 10 de Setembro, nas Filipinas, Indonésia e Japão.

Fonte próxima, ligada ao combinado nacional naquele país europeu, confirmou a ANGOP que o jogador (2,06 metros e 109 kg) juntou-se ao grupo no domingo e hoje fez parte do trabalho bidiário às ordens do técnico Pepe Clarós.

Já o extremo-poste, Sílvio Sousa, que evolui no Aris Thessaloniki da Grécia, proveniente do Chorale Roanne, de França, junta-se ao colectivo na terça-feira, após contrair matrimónio sábado (dia 29), com a futebolista norte-americana, Morgan Mauck.

O atleta de igualmente 2,06m teve de adiar a sua lua-de-mel para integrar os trabalhos de preparação dos campeões africanos.

Sábado, o cinco angolano venceu a Venezuela, por 66-61, no primeiro jogo de controlo nesta última etapa de preparação, depois da primeira decorrida na província de Benguela. Amistoso, Jilson Bango foi o melhor cestinha, com 15 pontos, oito ressaltos e quatro assistências, seguido de Childe Dundão, com 12 pontos, dois ressaltos e três assistências.

Os pupilos de Pepe Clarós teriam mais um teste diante da Argentina e com a Espanha, mas as três federações respectivas não chegaram a acordo.

No quadro da preparação para o evento da Ásia, Angola vai participar de 4 a 7 de Agosto na 11ª edição da Taça do Rei XI, com as selecções da Jordânia (anfitriã), Portugal e México.

No Mundial da FIBA, organizado pelas Filipinas, Japão e Indonésia, Angola figura no grupo A, com a República Dominicana, Filipinas e Itália.