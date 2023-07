San Francisco investiga X gigante e ofuscante no telhado do Twitter

A cidade de San Francisco, nos Estados Unidos, investiga a estrutura em forma de X instalada no telhado da sede do Twitter, agora chamado X, em mais um episódio da complicada relação entre seu dono, o bilionário Elon Musk, e as autoridades.

Um inspetor do departamento de urbanismo da cidade que foi verificar o grande letreiro metálico não foi autorizado a entrar no prédio na sexta-feira nem no sábado, segundo informações oficiais.

No entanto, um representante da empresa afirmou a ele que se tratava de um “letreiro luminoso temporário para um evento”.

À noite, a estrutura brilha com luzes intensas e vizinhos se queixaram de que sua luz é tão ofuscante que perturba.

Há uma semana, Musk trocou o nome do Twitter para X, um caractere que ele parece adorar. Já o utilizou em outra de suas empresas, a SpaceX, e no nome de um de seus filhos, X Æ A-XII, ou X para abreviar.

Musk quer transformar o X em uma plataforma semelhante ao WeChat na China, com uma combinação de serviços.

“X é o estado futuro da interatividade ilimitada – centrada em áudio, vídeo, mensagens, pagamentos/banco – que cria um mercado global de ideias, bens, serviços e oportunidades”, explicou a diretora executiva da empresa, Linda Yaccarino.

Mas Musk se deparou com complicações em San Francisco. Funcionários da cidade intervieram quando trabalhadores retiravam do edifício o nome original. Uma parte ainda segue no lugar.

“Expliquei aos representantes [do grupo] que a estrutura [de X] deveria ser removida ou submetida a aprovação”, disse o inspetor em seu relatório.

“Muitos nos ofereceram grandes incentivos para transferir a sede de X para fora de San Francisco, especialmente agora que a cidade está em um trágica espiral de empresas saindo”, disse Musk em sua rede social no sábado. Mas “não vamos sair”, acrescentou.

Em seu perfil, há uma foto do enorme X iluminado no teto.

No fim de 2021, Musk mudou a sede de sua empresa estrela, a Tesla, para o Texas, um estado com uma fiscalização flexível e um custo de vida mais baixo. Ele havia batido de frente com as autoridades californianas no início da pandemia de covid devido ao fechamento obrigatório da fábrica.