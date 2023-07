Quedas de stock de petróleo preparam cenário para preços mais altos. Petróleo Brent a US$ 85.50 o barril hoje

Os stocks de petróleo estão começando a cair em algumas regiões, uma vez que a demanda supera a oferta limitada por profundos cortes de produção da Arábia Saudita, líder da Opep, fornecendo suporte para os preços que devem subir nos próximos meses.

Analistas do JP Morgan disseram este mês que os stocks de petróleo – que incluem produtos brutos e combustíveis – agora desempenham um papel maior na determinação dos preços do petróleo do que o dólar americano, porque as sanções ocidentais à Rússia aceleraram o comércio de petróleo em outras moedas.

“Esperamos que as ações baixem de forma relativamente agressiva em julho e, até o final de agosto, devemos superar os aumentos de stock que vimos no primeiro semestre do ano”, disse Christopher Haines, analista da Energy Aspects.

“Estamos à beira do aperto na oferta. Os cortes sauditas estão essencialmente acelerando o cronograma.”

Tanto a Agência Internacional de Energia (IEA) quanto a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) esperam que a demanda de petróleo supere a oferta este ano, levando a stocks gerais da ordem de 400.000 a 500.000 barris por dia (bpd), principalmente representados por até o segundo semestre do ano.

Embora os stocks globais de petróleo tenham aumentado em maio para o nível mais alto desde setembro de 2021, de acordo com a IEA, impulsionados por um aumento substancial em países não pertencentes à OCDE, analistas dizem que sinais de aperto estão aparecendo, principalmente nos Estados Unidos.

As quedas de stock foram geograficamente desiguais até agora, com quedas nos Estados Unidos e na Europa compensadas por aumentos na China e no Japão.

As quedas também foram direcionadas mais para o combustível do que para o petróleo, embora a oferta de petróleo azedo, normalmente com preços mais baixos do que o petróleo doce, tenha diminuído por causa dos cortes introduzidos pela Opep e seus aliados.

Parece que os cortes voluntários anunciados por oito países da Opep+ em abril, mais o adicional de 1 milhão de bpd do corte unilateral saudita que começou em julho, estão tendo o efeito desejado, com os barris ácidos se tornando mais escassos”, disseram os analistas do JP Morgan.

A JP Morgan espera que os preços de referência do Brent, que se negoceia em torno de US$ 85 o barril nesta segunda-feira, subam para US$ 86 o barril até o final do terceiro trimestre, antes de cair no quarto trimestre, quando os stocks começarem a aumentar novamente.

O UBS disse que espera um aumento de US$ 85 a US$ 90 o barril nos próximos meses.

Quanto ao combustível, dados da consultoria FGE Energy sobre os principais centros nos Estados Unidos, norte da Europa, Japão, Singapura e Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, mostram que os stocks gerais vêm diminuindo agressivamente até agora este mês, tanto em terra quanto no mar.

Os estoques semanais de diesel, querosene de aviação e óleo combustível nas cinco regiões também estão abaixo de suas médias de cinco anos.