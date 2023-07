A explosão de uma bomba durante uma convenção do partido conservador Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F), no norte do Paquistão, fez pelo menos 35 mortos e mais de 200 feridos.

Segundo o polícia, alguns dos feridos foram levados para o hospital em estado crítico e o número de mortos poderá aumentar.

Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo ataque, mas há suspeitas em relação ao Estado Islâmico, que opera do outro lado da fronteira, no Afeganistão.