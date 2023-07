EU: Zona Euro com fraco crescimento enquanto núcleo da inflação permanece forte

A economia da zona do euro voltou a crescer ligeiramente enquanto as pressões inflacionárias subjacentes persistiam – apoiando os primeiros argumentos para que o Banco Central Europeu aumentasse as taxas de juros novamente.

O Produto Interno Bruto do segundo trimestre avançou 0,3% em relação aos três meses anteriores, depois de encolher e estagnar nos dois períodos anteriores, segundo dados do Eurostat publicados na segunda-feira.

Um comunicado separado mostrou que os preços ao consumidor subiram 5,3% em relação ao ano anterior em julho, como esperado. Mas, num sinal de perigos persistentes, a medida de inflação subjacente observada de perto, que exclui custos voláteis, como alimentos e energia, superou as estimativas para ficar em 5,5%, superando o indicador principal pela primeira vez desde 2021.

Os títulos alemães permaneceram em baixa após os dados, deixando o rendimento da dívida de dois anos – entre os mais sensíveis a mudanças na política monetária – dois pontos básicos mais altos, em 3,07%. Os mercados monetários mantiveram as probabilidades de cerca de 70% de um aumento adicional de um quarto de ponto nas taxas até o final do ano.

Embora o número do PIB da zona do euro pareça encorajador, ele foi impulsionado por três meses de alta da Irlanda, que cresceu 3,3%. O país representou menos de 4% da produção total do bloco no ano passado e contribuiu com cerca de 0,1 ponto percentual para o crescimento do segundo trimestre.

Olhando para o futuro, as perspectivas da região são muito mais sombrias, alertou o BCE na semana passada, após elevar as taxas pela nona vez desde julho de 2022. Os indicadores de confiança estão piscando em vermelho, com Gilles Moec, da AXA, entre os analistas alertando para um “pouso difícil” .

E, um ano após o início da desaceleração da produção, os serviços também estão desacelerando – uma tendência que provavelmente se acelerará quando a temporada de turismo de verão terminar. A demanda das empresas por empréstimos está caindo em um ritmo recorde. O investimento imobiliário e empresarial também mostra sinais de fraqueza.

A Alemanha, a maior economia da Europa, está passando mal. Enquanto o país praticamente emergiu de uma recessão de seis meses durante o inverno, a produção apenas estagnou no segundo trimestre.

Com a taxa de depósito agora em 3,75%, o BCE está no final ou perto do fim de seus aumentos de taxa. A presidente Christine Lagarde reiterou a sua mensagem no fim de semana de que, no atual ambiente incerto, outro aumento ou “talvez uma pausa” são as opções para a próxima decisão política, em setembro.

Na segunda-feira, a Itália também registou uma queda no PIB entre abril e junho, com a demanda doméstica diminuindo. Na sexta-feira, houve notícias melhores da França e da Espanha, que registaram crescimento sólido.