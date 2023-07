Cantar Muxima poderia, entre outras Músicas do Mundo, integrar o Alinhamento de outros intérpretes Angolanos( no Feminino e no Masculino)para cantarem Muxima.

Confesso que ouvir Muxima e até pela simbologia do lugar em Angola que é o Santuário da Muxima, Cantar Muxima seria também uma Mensagem forte de Paz e de Esperança para o nosso Território, para África e o Mundo. Cantar Muxima é inquestionavelmente tocar e Cantar o Sentimento de todo um Povo e de uma Cultura. A palavra Muxima que integra a Língua Kimbundu como muitos sabem significa coração em Língua Portuguesa.

E a Humanidade precisa de ser cantada, sentida e acompanhada com o Coração.Logo, com Cantar Muxima cada Delegação participante nas Jornadas Mundiais da Juventude, tem a par da possibilidade de vivenciar a troca com outras Culturas do Mundo, de falar de Paz. E falar de Paz no actual contexto geopolitico e geoestratégico do Mundo , é ter a plena consciência de que só a Paz, esta pequena palavra, pode trazer equilibrios à Nova Ordem Mundial e Desenvolvimento para todas as Nações do Mundo.

Cantar Muxima tem um profundo significado para mim. Recordo-me das viagens regulares familiares ao nosso Santuário da Muxima e a Paz e a beleza envolvente que se sentia. Para chegar-se ao Santuário, atravessava-se de jangada e creio que o Mundo precisa de muitas jangadas para diversos Santuários de Paz e de um novo Sentir face a praxis do Mundo.

Não há Humanidade sem Pessoas. Nas múltiplas diferenças que caracterizam o Mundo que não nos esqueçamos e as respectivas Lideranças políticas, económicas, religiosas e outras de Pensar e Reflectir sobre esta profundíssima palavra que é a Paz. O Sonho quotidiano de construir a Paz é sinônimo de Renovados Olhares sobre o modo de fazer Política e de como a Política e a Religião no geral pode abraçar as causas Públicas. E abraçar adequadamente Renovadas Políticas Públicas e Humanizar as opções distintas para cada Sociedade , é a melhor jangada para quê nas nossas várias diferenças abracemos com Muxima as Causas e as Soluções para um Mundo que ser quer Justo, Igual, Plural e assente nos fortes alicerces dos Direitos Humanos e da quotidiana Humanização numa lógica de Agir Local, Pensar Global.

As Jornadas Mundiais da Juventudes faz parte dos múltiplos eventos Internacionais que vão marcando a dinâmica do Mundo.

E Cantar Muxima é ter alma no Coração e cada dia é uma Canção de Esperança, em meu humilde entender, para atravessar várias Estradas sem esquecer os mais frágeis em todo o Mundo, não ter medo de falar da Pobreza para erradicá-la, do acesso de todas as crianças à escala global a uma boa Escola Pública, ter consciência pelas Alterações Ambientais, combater a Corrupção e o Tráfico e Humano e Humanizar as opções Políticas. Porque não existem Estados sem Pessoas e a Cantar Muxima sentimos o Dever interior de plantarmos sementes de Bem, de Paz Cantando Muxima e neste caso, relembrar, entre outras, esta versão Musical de interpretar Muxima pelo nosso Saudoso Compatriota Waldemar Bastos.

Cantar Muxima é para mim um pedido de Paz para o nosso Povo, para a nossa Nação e para a Humanidade.A identidade cultural específica de cada Povo e Nação tem um sentido agregador e de união. Precisamos de imensa união para fazer valer o Valor Sagrado da Paz e da Existência Humana.

É preciso Cantar Muxima.

Gabriel Baguet Jr, Jornalista/Escritor