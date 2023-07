Afrobasket feminino: Angola enfrenta Guiné na caminhada aos quartos-de-final

A selecção Nacional sénior feminina de basquetebol defronta terça-feira (12 horas) a similar da Guiné, de acesso aos quartos-de-final do Campeonato Africano das Nações ‘’Afrobasket ‘2023’’, que decorre na cidade de Kigali (Rwanda).

O ‘’cinco angolano’’ venceu na noite de domingo a selecção anfitriã, por 74-68, e ficou na segunda posição do grupo A com três pontos, enquanto as guineenses terminaram no terceiro lugar da serie B com apenas dois.

Angola (bi-campeã de África) parte como favorita na partida, face a superioridade competitiva entre ambas. Em caso de qualificação, a equipa nacional vai enfrentar o Mali.

Ainda na luta pelo acesso aos quartos-de-final, o Egipto vai defrontar o Senegal, enquanto Moçambique joga diante da Côte d’Ivoire. O Uganda enfrenta a República Democrática do Congo (RDC).

A competição regista esta segunda-feira a primeira pausa geral e reata na terça-feira.

Garantiram já o apuramento directo para a fase seguinte, as selecções da Nigéria (campeã em título), Rwanda, Mali e Camarões, que terminaram na liderança dos respectivos grupos.

Resultados completos da fase regular:

Guiné – Camarões 50-70

Egipto – Nigéria 65-83

Angola – Rwanda 74 -68

Senegal – Mali 49 -72

Classificação

Grupo A

1 – Rwanda 3 pontos

2 – Angola 3 pts

3- Côte d’Ivoire 3 pts

Grupo B

1- Camarões – 4 pontos

2- Moçambique – 3 pts

3- Guiné – 2 pts

Grupo C

Mali – 4 pontos

Uganda- 3 pts

Senegal – 2 pts

Grupo D

Nigéria- 4 pontos

Egipto – 3 pts

RDC – 2 pts

