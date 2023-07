Morreu piloto Wilson Cardeau

O motociclista Wilson Cardeau morreu na tarde de sábado, vítima de acidente durante a última sessão dos treinos livres do Grande Prémio Cardoso Albernaz, que teve lugar no Circuito Santos Pera.

De acordo com um comunicado da Federação Angolana dos Desportos Motorizados, FADM, que a ANGOP teve acesso, em Luanda, o piloto foi imediatamente socorrido através da ambulância do INEMA presente no local.

Transportado para o Hospital Central de Benguela, tendo ido para os cuidados intensivos, o desportista de 34 anos de idade acabou por falecer devido às graves lesões.

O acidente teve lugar por volta das 14:40, e deu entrada no hospital central de Benguela às 15:10 tendo falecido às 18 horas.

O piloto Wilson Cardeau residia na cidade do Huambo e representava o Team JFPescas do Namibe, na classe evolution de 650 CC.

No final da comunicação, a federação lamenta o sucedido neste momento de profunda dor e consternação e apresenta os mais profundos sentimentos de pesar à família enlutada, aos pilotos e aos amantes do desporto motorizado em geral.