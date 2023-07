Saúde: Ministra anuncia inauguração do HGO para 2024

O Hospital Geral de Ondjiva (HGO), província do Cunene, em construção desde Maio de 2021, deverá ser inaugurado no primeiro trimestre de 2024, anunciou este sábado a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta.

Projectada para 220 camas, a unidade sanitária em construção numa área de 60 mil metros quadrados, no bairro de Naipalala, está avaliada em 52 milhões de euros, incluindo o apetrechamento.

Em declaração à imprensa, à margem de uma visita de constatação do nível de execução da obra, Sílvia Lutukuta disse que, do ponto de vista de execução física, os trabalhos encontram-se a 84 por cento.

A governante informou que o sector vai trabalhar com o empreiteiro e o Ministério das Finanças para ultrapassar questões ligadas à aquisição de equipamentos.

“Fizemos uma avaliação positiva e estamos satisfeitos com a evolução da obra, pois temos um hospital que vai dignificar a região sul do país, dando oportunidade de uma linha de cooperação com os países vizinhos”, ressaltou.

A ministra disse que a unidade vai ter, entre outros, serviços de imagiologia psiquiatria, TAC, hemodiálise com 12 cadeiras e várias salas de operações.

Relativamente aos recursos humanos, disse que está a ser acautelado, mediante a especialização dos médicos numa acção do governo da província do Cunene e do Ministério da Saúde, bem como cooperação internacional.

Afirmou que o processo será de forma gradual com a introdução de técnicos mediante concursos públicos, até completar o quadro normal que é de mil e 300 quadros.

Por seu turno, a governadora do Cunene, Gerdina Didalelwa, manifestou-se satisfeita com o estado avançado das obras, sublinhando que até os primeiros meses de 2024, a população deixará de atravessar a fronteira a procura de serviços especializados na República da Namíbia.

Segundo Gerdina Didalelwa, quando o novo hospital estiver concluido e com todas as valências, será um ganho no campo da assistência médica e medicamentosa para a população da região.

O hospital com 26 blocos, terá quatro unidades de internamento, igual número de blocos operatórios, banco de sangue, internamento psiquiátrico e oito residências para médicos.

A nova unidade sanitária vai prestar vários serviços como de pediatria, obstetrícia, endoscopia, biologia, oftalmologia, estomatologia, urgência, pequenas cirurgias, raio X, TAC e psiquiatria.

O HGO substituirá o antigo Hospital Geral, afectado, em Outubro de 2020, por um incêndio que danificou completamente a área de cirurgia e o posto de armazenamento de oxigénio.

Desde o incêndio, os serviços do Hospital Geral de Ondjiva foram transferidos para o Hospital Municipal do Cuanhama, com capacidade para 70 camas, localizado no bairro do Ekuma, arredor de Ondjiva.