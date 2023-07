Embaixador angolano entrega Cartas Credenciais ao Presidente da Sérvia

O embaixador Emílio Miguel de Carvalho Sobrinho entregou, recentemente, ao Presidente da República da Sérvia, Aleksandar, as Cartas Credenciais que o acreditam como embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola.

Durante o encontro, o Presidente da República da Sérvia reiterou o compromisso do seu país em manter as relações amistosas com Angola baseadas na compreensão mútua, respeito, apoio e valores comuns.

Aleksandar Vučić disse existir um potencial significativo para melhorar a economia e a cooperação em várias áreas, como agricultura e indústria alimentar, indústria metalúrgica e eléctrica, construção, turismo e TIC.

No final do encontro, o Presidente Vučić agradeceu a Angola pela sua posição consistente baseada nos princípios de respeito pela integridade territorial da Sérvia.

Na ocasião, o embaixador angolano reiterou o compromisso de Angola no estreitamento das relações e propôs a formação de uma equipa que trabalharia para acelerar a cooperação entre a Sérvia e Angola.

O diplomata solicitou também o aumento do número de bolsas para estudantes angolanos no âmbito do programa “Mundo na Sérvia”.