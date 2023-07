Arábia Saudita vai acolher negociações para a paz na Ucrânia

A Arábia Saudita deve acolher negociações para a paz entre os países ocidentais, a Ucrânia e os principais países em desenvolvimento, incluindo Índia e Brasil, no início do próximo mês, enquanto a Europa e Washington intensificam os esforços para consolidar o apoio internacional às negociações de paz da Ucrânia. Anunciou o The Wall Street Journal.

De acordo com diplomatas envolvidos na discussão, a reunião traria altos funcionários de 30 países para Jeddah nos dias 5 e 6 de agosto. Ela ocorre no meio de uma batalha crescente entre o Kremlin e os países ocidentais para obter o apoio dos principais países em desenvolvimento, muitos dos quais têm sido neutros sobre a guerra na Ucrânia .

Autoridades ucranianas e ocidentais esperam que os esforços culminem numa Cimeira de paz no final deste ano, na qual líderes mundiais assinarão princípios compartilhados para resolver a guerra. Eles esperam que esses princípios possam enquadrar futuras negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia em benefício de Kiev.

Uma Cimeira este ano, no entanto, não incluiria a Rússia, que evitou qualquer conversa séria sobre a paz e manteve as exigências maximalistas de qualquer acordo, incluindo a anexação de território que as suas forças não controlam atualmente.

Isso ocorre quando a guerra parece ter chegado a um impasse , com nenhum dos lados conseguindo ganhar território significativo nos últimos meses.

A reunião na Arábia Saudita segue-se a uma reunião a um encontro de altos funcionários em Copenhague no final de junho, com a presença de Brasil, Índia, Turquia e África do Sul. O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, participou em vídeo no encontro de Copenhague. A Ucrânia e vários dos principais países europeus também participaram.

Para a reunião de Jeddah, Arábia Saudita e Ucrânia convidaram 30 países, incluindo Indonésia, Egito, México, Chile e Zâmbia. Ainda não está claro quantos comparecerão, embora se espere que os países que participaram das conversações de Copenhague o façam novamente.

Reino Unido, África do Sul, Polônia e UE estão entre os que confirmaram presença.

Por enquanto, espera-se que Sullivan compareça, de acordo com uma pessoa familiarizada com o planejamento. A Casa Branca se recusou a comentar.

A Arábia Saudita está tentando desempenhar um papel de relevo na diplomacia na Ucrânia. Ela facilitou a troca de prisioneiros de guerra e recebeu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Cimeira dos países árabes em maio.

Diplomatas ocidentais disseram que a Arábia Saudita foi escolhida para acolher a segunda ronda de negociações, depois do encontro em Copenhague, em parte na esperança de persuadir a China , que manteve laços estreitos com Moscovo, a participar.

Riad e Pequim mantêm laços estreitos. No início deste ano, a China ajudou a negociar um recente degelo entre a Arábia Saudita e seu inimigo regional, o Irão, meses depois que os sauditas receberam o presidente chinês Xi Jinping.

Apesar de afirmar estar trabalhando num plano de paz para a Ucrânia, a China ficou de fora da reunião de Copenhague.

Numa Cimeira este mês, os principais líderes europeus e latino-americanos expressaram “profunda preocupação com a guerra contínua contra a Ucrânia”. No mês passado, os EUA e a Índia concluíram acordos de defesa com o objetivo de afastar Nova Délhi das compras de armas da Rússia.

Enquanto isso, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu líderes africanos em São Petersburgo esta semana, durante o qual ele prometeu fornecer suprimentos gratuitos de grãos para meia dúzia de nações africanas.

As autoridades europeias esperavam diminuir as diferenças entre a Ucrânia e os países em desenvolvimento sobre como acabar com a guerra com rapidez suficiente para realizar uma Cimeira de paz no outono. Mas esse momento parece ambicioso.

Na reunião de Copenhague, houve uma grande diferença de pontos de vista entre a Ucrânia e a maioria dos países em desenvolvimento presentes, segundo pessoas envolvidas. Autoridades ucranianas pressionaram os participantes a apoiar o atual plano de paz de 10 pontos de Zelensky, que pede a devolução de todo o território ocupado e exige que as tropas russas saiam da Ucrânia antes que as negociações de paz possam começar.

O grupo dos países em desenvolvimento deixou claro que estava aberto a discutir princípios compartilhados, mas não assinaria o plano da Ucrânia.

Embora os EUA e a Europa apoiem publicamente o plano de paz de Kiev, as autoridades ocidentais dizem que está claro que as negociações globais só terão sucesso se forem elaboradas em torno de um conjunto de princípios internacionais amplamente compartilhados, como a carta da ONU, que defende a soberania territorial e independência política e condena os atos de agressão e a ameaça e uso da força.