Angola lança novos serviços no domínio.ao

O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTICS), através do Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação (INFOSI), lançou oficialmente, esta sexta-feira, um novo serviço no domínio.ao, endereço da identidade de Angola na Internet.

Trata-se, especificamente, de uma plataforma digital aonde as empresas nacionais podem se registar e vender produtos, que vai ajudar a melhorar a segurança desses bens.

Ao intervir no acto, o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, disse que o acto é de elevado significado para o país, em particular para todos quantos fazem da ciência cibernética o seu modo de vida.

Conforme o governante, o objectivo principal do lançamento desse novo serviço no domínio.ao é a defesa dos interesses dos cidadãos e das empresas no mundo da Internet.

“O lançamento de uma página para gestão do domínio.ao em tempo real, com funcionalidades que hoje apresentamos, vai contribuir para uma maior divulgação e para dar maior relevância aos conteúdos da geografia angolana nos motores de busca internacionais, como a Google e outros, em vez de um ponto com ou ponto net”, disse

Sublinhou que isso vai facilitar, sobremaneira, a identificação das empresas nacionais e das organizações internacionais no espaço cibernético.

Em Angola, prosseguiu, há um número crescente de jovens a entrar no mercado de trabalho, e a Internet é um espaço fértil e generoso para a criação de negócios a baixo custo e com alcance mundial, referindo-se, neste capítulo, aos jovens criadores e às “start ups”.

Mário Oliveira fez saber que já é notável o crescimento de cerca de 400 domínios registados em 2018 para cerca de seis mil domínios, em 2023.

Por sua vez, o director do INFOSI, André Pedro, disse que o objectivo desta plataforma é de capacitar o sector das Tecnologias de Informação de Angola com uma nova aplicação de comércio electrónico melhorada para registo e gestão privada de domínios com sufixo.ao.

“O apetrechamento desta nova aplicação com novas ferramentas de nível empresarial, especificamente para atender as necessidades resultantes do crescimento orgânico a que temos assistido no registo de domínios ao bem como licenciar, pela primeira vez, empresas homologadas pelo INFOSI para exercerem a actividade plena de Revendedores Oficiais Autorizados de domínios com sufixo “ao”, explicou.

André Pedro explicou que o INFOSI tem a tutela da actividade de gestão do “ccTLD” em Angola e actua na facilitação do acesso de pessoas e empresas à presença digital na internet.

O domínio.ao consiste na identidade dos países e organizações no espaço cibernético e é considerado a bandeira dos países neste espaço.

A sua gestão correcta representa a defesa do país e das organizações nacionais no mundo da Internet.

Os mesmos são globalmente geridos por uma entidade internacional e, para o caso de Angola, é o MINTTICS que tem a responsabilidade de tutelar o domínio com o sufixo “ao”, operação chamada “ccTTLD” e que representa a identidade de Angola no espaço cibernético.