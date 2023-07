Angola inaugura Consulado Geral em Istambul

O ministro das Relações Exteriores, Teté António, inaugurou este Sábado, o Consulado Geral de Angola em Istambul (Turquia).

Segundo nota a que a ANGOP teve acesso, o edifício de dois pisos comporta quatro gabinetes com 7 funcionários.

O ministro recomendou que os serviços do consulado Geral não se limitem a emissão de vistos, mas devem aproveitar as vantagens comparativas, com vista a dar respostas aos muitos desafios que o país enfrenta, para o desenvolvimento sustentável.

Por seu turno, o Cônsul-Geral, Colense de Sousa, afirmou que o consulado está preparado para a emissão de vistos e Registo Consular.

O ministro esteve acompanhado pelo Embaixador de Angola na Turquia, José Patrício, e pelo Cônsul-Geral em Istambul, Colense de Sousa.

O acto foi ainda testemunhado pela directora Europa do MIREX, Cuandina de Carvalho, membros do Gabinete do Ministro e diplomatas.

Angola e Turquia mantêm cooperação comercial nas áreas dos transportes aéreos, defesa, comércio, protecção de investimentos, petróleo, mineração, agricultura e energias renováveis.

Dados disponíveis dão conta que o volume de negócios entre Angola e Turquia, 2021, foi de cerca de 170 milhões de dólares.

A Turquia reconheceu Angola como país soberano, logo após a sua independência em 1975 e as relações diplomáticas cimentaram-se com a abertura da embaixada turca em Angola, em 2010, seguindo-se Angola na Turquia em 2011.