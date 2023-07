Trump acusado de mandar apagar imagens incriminatórias no caso dos documentos secretos

O ex-presidente dos Estados Unidos enfrenta novas acusações no caso dos documentos confidenciais levados da Casa Branca para a sua residência privada Mar-a-Lago, na Florida.

Donald Trump foi acusado de ter pedido a um funcionário para apagar imagens das câmaras de vigilância, depois de uma visita dos investigadores do FBI e do Departamento de Justiça dos EUA à sua mansão em junho do ano passado.

Estas gravações poderiam ser relevantes para a investigação federal.

Há agora um total de 40 acusações criminais contra Trump: 37 apresentadas no início de junho, mais as últimas três.

O candidato às presidenciais do próximo ano considera as mais recentes acusações uma “interferência eleitoral ao mais alto nível”.