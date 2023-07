Oceanos estão a mudar de cor devido às alterações climáticas

Os satélites da NASA revelam que mais de metade dos oceanos estão a ficar de cor verde devido às alterações climáticas que perturbam os ecossistemas marinhos.

As estranhas alterações na cor dos oceanos têm suscitado investigações por parte dos cientistas.

Os dados de satélite mostram que, nos últimos 20 anos, se registaram mudanças de cor de azul para verde em 56% dos oceanos do mundo. As alterações são particularmente evidentes nas regiões tropicais próximas do Equador.

Os investigadores afirmam que este subtil esverdecimento dos nossos oceanos aponta para o efeito que as alterações climáticas estão a ter na vida debaixo de água.

Porque é que o oceano está a ficar verde?

O satélite Modis-Aqua da Nasa detetou uma mudança gradual de tons azuis para tons predominantemente verdes em mais de metade dos oceanos do mundo. A área que mudou de cor é maior do que a totalidade do solo na Terra.

BB Cael, do Centro Nacional de Oceanografia de Southampton, no Reino Unido, e os seus colegas analisaram os dados da NASA e acreditam que a coloração verde é um sinal de que os ecossistemas estão a mudar devido às alterações climáticas.