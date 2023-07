EUA alegam que China está “provavelmente” a financiar a guerra da Rússia na Ucrânia

Pequim forneceu “provavelmente” a Moscovo tecnologia essencial, incluindo drones e peças de aviões de combate, que está a utilizar para travar a guerra na Ucrânia, segundo um relatório dos EUA.

Um relatório dos serviços secretos norte-americanos afirma que a China está provavelmente a fornecer material ao exército russo na Ucrânia.

O relatório afirma que Pequim é um “apoio cada vez mais importante para a Rússia no seu esforço de guerra, provavelmente fornecendo a Moscovo tecnologia-chave e equipamento de dupla utilização para a guerra na Ucrânia”.

Equipamento de navegação, tecnologia de interferência e peças para aviões de combate são alguns dos artigos fornecidos pela China, apesar dos controlos internacionais.

O relatório, publicado na quinta-feira, corre o risco de agravar as tensões com os EUA, que já advertiram Pequim contra a ajuda à ofensiva mortal da Rússia à Ucrânia.

A posição da China em relação à guerra na Ucrânia é complicada, com o país a ser empurrado e puxado em direções diferentes.

Pequim não condenou a invasão russa e faz eco de muitas das afirmações antiocidentais de Moscovo, mas também sublinhou a integridade territorial da Ucrânia e apresentou um plano de paz.

A China já negou que esteja a enviar ajuda militar à Rússia.

O relatório de quinta-feira também alega que a China ajudou a Rússia a contornar as sanções ocidentais, tornando-se “um parceiro económico ainda mais importante” para Moscovo desde o início da guerra em fevereiro de 2022.

Pequim adquiriu mais energia russa, incluindo petróleo e gás reencaminhados da Europa, afirma o relatório, referindo que a Rússia exportou o dobro do gás de petróleo liquefeito para a China em 2022 em comparação com 2021.

As receitas do petróleo e do gás são uma fonte vital de financiamento da guerra da Rússia na Ucrânia.

Algumas das vendas de energia para a Europa diminuíram devido às sanções, embora a Global Witness tenha afirmado na quinta-feira que a gigante francesa da energia Total continua a comprar grandes quantidades de gás natural liquefeito russo.

Embora a China tenha fornecido às forças armadas russas ajuda não letal, como munições e uniformes, o relatório dos EUA concluiu que o país forneceu a Moscovo drones e peças para drones.

Em declarações à Euronews, em junho, a Dra. Jade McGlynn, investigadora em Estudos de Guerra no King’s College de Londres, afirmou que Moscovo tem utilizado drones e mísseis para “bombardear com terror” os civis ucranianos, numa estratégia deliberada para enfraquecer a moral.

Em abril, o Presidente russo, Vladimir Putin, e o Ministro da Defesa chinês, Li Shangu, reuniram-se em Moscovo para discutirem cooperação militar, que descreveram como uma parceria “sem limites”.

Durante essa reunião, Putin anunciou que as forças armadas da Rússia e da China partilhavam regularmente informações, cooperavam em questões militares e técnicas e na realização de exercícios conjuntos na Europa e no Extremo Oriente.

Por Joshua Askew