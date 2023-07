Rússia acolhe Cimeira Rússia-África

Fim do acordo sobre os cereais ucranianos e futuro do grupo Wagner estarão em destaque no encontro de dois dias, que começa esta quinta-feira 27.

Vários líderes africanos chegaram à Rússia para uma cimeira com o Presidente Vladimir Putin. O encontro de dois dias, que começa esta quinta-feira em São Petersburgo, acontece numa altura em que o Kremlin procura aliados no meio dos combates na Ucrânia.Putin apresentou o encontro como um evento importante que ajudará a reforçar os laços com um continente cada vez mais assertivo na cena mundial.

Entretanto, o presidente russo reuniu com o Primeiro-Ministro da Etiópia, e afirmou que a Rússia irá mais do que triplicar o número de estudantes etíopes que acolhe e garantir os custos de educação. No final do dia, Putin deverá encontrar-se com o Presidente egípcio.

Dizer que esta é a segunda cimeira Rússia-África desde 2019. O número de chefes de Estado presentes diminuiu de 43 para 17, segundo o Kremlin, por causa de uma “pressão ocidental grosseira para desencorajar a participação das nações africanas”.

Os 54 países africanos constituem o maior bloco de votação nas Nações Unidas e têm estado mais divididas do que qualquer outra região nas resoluções da Assembleia Geral que criticam as ações da Rússia na Ucrânia.