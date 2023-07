Níger: Manifestação de apoio aos golpistas reúne centenas de pessoas na capital

Centenas de pessoas responderam ao apelo dos militares que anunciaram ter derrubado o regime do presidente Mohamed Bazoum.

Uma manifestação de apoio aos golpistas reuniu várias centenas de pessoas na manhã desta quinta-feira, na capital, do Níger, horas depois de militares terem anunciado ter derrubado o regime do presidente Mohamed Bazoum.

Alguns dos manifestantes agitaram bandeiras russas e entoaram slogans antifranceses.

O chefe de Estado continuava, esta quinta-feira, refém com a família na sua residência oficial em Niamey, mas está de boa saúde.

A União Europeia exigiu na quinta-feira a “libertação imediata” do presidente do Níger e da sua família, a quem garantiu total apoio.

“O presidente do Conselho Europeu reiterou o total apoio da União Europeia e a nossa convicção de que o Níger é um parceiro essencial da União Europeia no Sahel, cuja desestabilização não serviria aos interesses de ninguém no país, na região ou noutro sítio”, afirmou a porta-voz da União Europeia, Nabila Massrali.