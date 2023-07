Morreu a cantora irlandesa Sinead O’Connor

Sinead O’Connor, a cantora irlandesa conhecida por sua voz comovente, no sucesso “Nothing Compares 2 U” , de 1990 e opiniões francas, morreu aos 56 anos, reportou a imprensa irlandesa.

Impetuosa e direta – cabeça raspada, expressão de dor e guarda-roupa disforme, um desafio direto às noções de feminilidade e sexualidade há muito predominantes na cultura popular – O’Connor mudou irrevogavelmente a imagem das mulheres na música.

“É com grande tristeza que anunciamos a morte de nossa amada Sinead. A sua família e amigos estão devastados e pediram privacidade neste momento tão difícil”, disse a RTE citando um comunicado da família da cantora.

O’Connor dominou o cenário musical global no início da década com a sua versão hipnotizante de “Nothing compares 2 U”, originalmente escrita por Prince, olhando diretamente para a câmera e chorando pelo videoclipe que foi visto quase 400 milhões de vezes no YouTube.

Conhecida tanto por suas opiniões francas sobre religião, sexo, feminismo e guerra quanto por sua música, ela será lembrada em alguns lugares por rasgar uma foto do Papa João Paulo II durante uma aparição na televisão, no “Saturday Night Live”.

As suas opiniões sobre a religião foram especialmente controversas em partes da Irlanda, mas também uma representação corajosa de uma mudança que ganhava forma numa sociedade com profunda influência da Igreja Católica.