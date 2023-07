Guiné-Bissau: Simões Pereira eleito presidente do Parlamento

Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC e coordenador da Plataforma da Aliança Inclusiva – Terra Ranka, coligação liderada pelo Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), com a maioria com 54 assentos, foi eleito presidente do Parlamento guineense, na primeira sessão da 11ª legislatura, com 89 votos a favor e três abstenções, entre 92 votantes.

Para o cargo de primeiro vice-presidente da ANP foi escolhido Fernando Dias, líder do Partido de Renovação Social, e para o cargo de segunda vice-presidente Adja Satu Camará, do Movimento para a Alternância Democrática (MADEM-G15).

92 dos 102 deputados guineenses eleitos nas legislativas de 4 de junho foram empossados esta quinta-feira (27.07) numa cerimónia na Assembleia Nacional Popular (ANP), que contou com a presença de vários convidados estrangeiros, incluindo a presidente do Parlamento de São Tomé e Príncipe.

O novo Parlamento guineense entrou em funções sem a presença de dez dos 102 deputados eleitos, muitos dos quais por serem neste momento membros do Governo cessante.