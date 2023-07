G20 deve liderar planos de transição energética na COP28, diz presidente da conferência

As potências do G20 devem enviar sinais mais fortes de sua vontade de transformar os sistemas mundiais de energia e devem liderar os planos para mitigar o aquecimento global na cúpula da COP28, disse o novo presidente da conferência e o chefe de clima da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quinta-feira.

Representantes das 20 principais economias do mundo reunidos em Chennai, na Índia, não conseguiram chegar a um consenso no sábado sobre a redução gradual do uso de combustíveis fósseis, após objeções de alguns países produtores.

“Devemos deixar Chennai no caminho certo e com um sinal claro de que existe vontade política para enfrentar a crise climática”, disse Simon Stiell, secretário executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em comunicado conjunto com o presidente da COP28, Sultan al-Jaber.

Na COP28 — que acontecerá em Dubai em dezembro — o G20 deve traçar “o caminho para um resultado forte e confiável que forneça aos países em desenvolvimento a base para empreender uma transição justa”, disseram.

Eles disseram que pretendem definir uma meta global de adaptação, uma parte fundamental do acordo climático de Paris de 2015, e colocar em operação o fundo de perdas e danos — acordado na COP27 do ano passado no Egito — na COP28.

A mitigação é a ação tomada para limitar as mudanças climáticas, cortando ou eliminando as emissões de gases do efeito estufa, ou removendo-as da atmosfera, enquanto a adaptação é o ajuste necessário para reduzir os danos causados ​​pelas mudanças climáticas.

Por Yousef Saba